Karriere in der Kultur Eine Eifelerin in Hamburg: Wie Iris Knack aus Kelberg in der Elbphilharmonie gelandet ist

Auch sechseinhalb Jahre, nachdem Iris Knack in ihr Büro im zehnten Stock der Elbphilharmonie eingezogen ist, gibt es Tage, an denen sie den Blick aus dem Fenster kaum fassen kann. „Die Innenstadt, die Elbe, der Hafen – wir haben das schönste Büro in ganz Hamburg!“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Und dass ihr dort ihre Tätigkeit als Vertragsmanagerin in der Abteilung Künstlerische Planung großen Spaß macht, lässt sich in dem Telefonat leicht aus ihrem lebhaften Schildern deuten.