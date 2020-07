Ortsgemeinde wächst : Kelberger „Kinder“ bauen und bleiben

Sie sind schon in ihre neuen Häuser eingezogen oder stehen vor der Fertigstellung: (von links) Eva und Mario Schneider mit Jolie, Laura und Patrick Reuter, Alexander und Jeanette Geit mit Noah, Jennifer Hammes und Joachim Sicken Foto: Brigitte Bettscheider

Kelberg Das jüngste Kelberger Neubaugebiet in der Regina-Protmann-Straße und Zum Kaulberg entwickelt sich prächtig. Nur noch drei der insgesamt 17 Grundstücke sind zu haben.

(bb) Sich kurzerhand zur Spazierfahrt mit den Kinderwagen zu verabreden oder sich am Feierabend auf dieser oder jener Terrasse zu treffen, ist für die jungen Ehepaare Jeanette und Alexander Geit mit Noah (zehn Monate) und Eva und Mario Schneider mit Jolie (vier Monate) kein Problem. Sind sie doch im Mai als Erste in ihre Häuser im Neubaugebiet eingezogen und nun direkte Nachbarn. Dabei ist Verstärkung schon in Sicht. Denn auch die werdenden Eltern Patrick und Laura Reuter sowie das Paar Jennifer Hammes und Joachim Sicken befinden sich im Wohnhausbau-Endspurt.

Was die vier Familien beziehungsweise Paare darüber hinaus verbindet, ist, dass jeweils einer von ihnen aus Kelberg stammt – „und wir brauchten unsere Partner nicht lange von der Qualität Kelbergs als Lebensmittelpunkt zu überzeugen“, erzählt Eva Schneider unter dem zustimmenden Nicken der anderen. Joachim Sicken nennt die Vorzüge: Das Baugebiet in der Regina-Protmann-Straße und Zum Kaulberg sei ruhig gelegen und biete eine herrliche Aussicht; in Kelberg und im Umkreis von 30 Kilometern gebe es viele attraktive Arbeitsplätze; es seien Geschäfte, Gastronomie, Gewerbe, Kindertagesstätte und Realschule plus vor Ort sowie Freizeitmöglichkeiten in der Region vorhanden; ganz abgesehen von den landschaftlichen Schönheit der Vulkaneifel.

„Das Projekt macht Spaß“, erklärt Ortsbürgermeister Wilhelm Jonas. Denn auch auf zehn weiteren Grundstücken sind die Bauhandwerker zugange, und nur noch drei der insgesamt 17 Bauplätze sind zu haben. „Es freut mich, dass so viele Kelberger ‚Kinder’ sich für dieses Neubaugebiet entschieden haben und überhaupt, dass sie hier bleiben“, sagt er. Zur Chronologie erklärt Jonas, dass im Jahr 2008 der Grunderwerb erfolgt war und anschließend der Flächennutzungs- und Bebauungsplan erstellt wurde. Im Juli 2018 war mit der Erschließung, im Mai 2019 mit dem Bau des ersten Hauses begonnen worden.