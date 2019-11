Bildung : Kelberger Schüler informieren sich über Alkoholkonsum

Grund- und Realschule plus Kelberg. Foto: Grund- und Realschule plus Kelberg

Kelberg (red) Die „Null Alkohol – Voll Power“-Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat jüngst die Realschule Plus St. Martin in Kelberg besucht. Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren wurden über die gesundheitlichen Risiken des Alkoholkonsums informiert und besuchten verschiedene Workshops.⇥Foto: Realschule Plus St. Martin