Freizeit : Kerpener stiften Wetterhütte

Die Helfer aus Kerpen „Kerpener mit Herz und Hand“ haben es wieder geschafft. Die Wetterschutzhütte am Eifelsteig ist fertig. Über den neuen Wetterschutz freuen sich nicht nur die Eifelsteigwanderer, sondern auch die Spaziergänger vor Ort, die vom Regen überrascht werden. Die Wetterschutzhütte wurde gefördert durch das LEADER-Programm des Vulkan Eifelkreis und EU-Mitteln. An dieser Stelle noch einmal recht herzlichen Dank, an alle beteiligten und ehrenamtlichen Helfer, die bei der Aufstellung mitgeholfen haben. „Kerpener mit Herz und Hand“ Foto: von Astrid Emondts. Foto: Astrid Emondts