Mutmacher : Kerzenaktion in Gillenfeld

Gillenfeld Die „Anstifter“ aus Gillenfeld stehen dafür, andere Menschen zum Mitmachen zu motivieren. Bereits mehrere Projekte sind durch diese Gruppe von rund 30 Personen realisiert worden. Die „Anstifter“ stehen aber auch fürs Mut machen.

Auf Initiative der Gruppe startet nun am Samstag, 28. März, um 19.30 Uhr während des Läutens der Kirchenglocken unter dem Motto „Gillenfeld steht zusammen“ eine Aktion, bei der sich möglichst viele Bürger mit einer brennenden Kerze in der Hand ans Fenster, auf den Balkon oder in den Hauseingangsbereich stellen sollen, natürlich mit der derzeit notwendigen Distanz. Dies soll ein Zeichen von Nähe und Zusammenhalt sein, aber auch als Dank und Solidarität den vielen Menschen gegenüber gelten, die in diesen Tagen Besonderes leisten.