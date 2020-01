Wirtschaft : Kfz-Innung trifft sich zur Hauptversammlung

Gerolstein (red) Die Kfz-Innung Daun-Prüm hält am Dienstag, 14. Januar 2020 um 18.30 Uhr ihre Jahreshauptversammlung ab.

Neben der Neuwahl des Obermeisters steht auch die Schulung der Kfz-Auszubildenden an den Schulstandorten in Gerolstein und in Prüm auf der Tagesordnung. Versammlungsort ist das Landhaus in Müllenborn, Auf dem Sand 45, 54568 Gerolstein.