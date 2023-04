Inklusive Aktion in Daun Kinder bauen 20 Meter lange Legostadt in Daun

Dabei verfolgten alle Kinder zwar ihre individuellen Interessen, hielten aber am gemeinsamen Ziel fest. Im Vordergrund gestanden habe der Prozess, der hinter den Dingen und beobachtbaren Erscheinungen stand und sie hervorbrachte, sowie die Überwindung von Barrieren, so Müller. An diesem Tag sei es möglich gewesen, dass jedes Kind, unabhängig von seinen individuellen Merkmalen, auf das gemeinsame Ziel hinwirkte. Martina Günther hatte etwa 280 verschiedene Lego-Bausätze aus unterschiedlichen Epochen mitgebracht. Nach einer Anweisung in deutscher und ukrainischer Sprache wurden die eingepackten Bausätze mit einer Anleitung an die Kinder herausgegeben. Die Kinder versanken in eine Welt, die integrativ und gemeinstiftend wirkte. Keine Grenzen und Barrieren, die sie aufhielten. Zum Mittagessen gab es Pizza, Kaltgetränke und Obst.