Blaulicht : Kinder treiben Unfug und gefährden Verkehr

Gerolstein Laut Mitteilung der Polizeiinspektion Daun haben in den vergangenen Tagen mehrere Kinder in Gerolstein teils gefährlichen Unfug getrieben. Die Kinder seien im Alter von acht bis zehn Jahren und gefährdeten den Verkehr in der Waldstraße in Gerolstein.

Sie seien „spaßeshalber“ vor herannahende Fahrzeuge gesprungen und schubsten sich zudem gegenseitig. Die Kinder stehen zwischenzeitlich namentlich fest.