Verkehrssicherheit : Kinder fordern: Schluss mit der Raserei!

Schluss mit der Raserei, fordern die Kinder und überreichen Stadtbürgermeister Uwe Schneider (links) eine Liste mit 136 Unterschriften. Foto: Vladi Nowakowski

Gerolstein Obwohl in der Oberen Marktstraße in Gerolstein Tempo 30 vorgeschrieben ist, wird dort zu schnell gefahren. Kinder und Jugendliche haben Unterschriften gesammelt und dem Stadtbürgermeister überreicht.

Mehr als 20 Kinder zwischen von ein bis fünfzehn Jahren wohnen in der Oberen Marktstraße, der größte Teil marschiert am vor einigen Tagen geschlossen zum Rathaus. Dort überreichen sie Stadtbürgermeister Uwe Schneider eine Unterschriftenliste: In nur zwei Tagen haben 136 Kinder und Erwachsene unterzeichnet. Hintergrund: Die, die unterschrieben, sind sie der Ansicht, dass ein viel zu großer Teil der Autofahrer in der Oberen Marktstraße zu sehr aufs Gas tritt, obwohl dort lediglich Tempo 30 erlaubt ist.

„Es war eine spontane Idee“, sagt die Gianna Kaiser (14), die von den anderen Kindern zur Wortführerin ernannt worden ist. „Wir haben uns während einer Party darüber unterhalten, dass kaum jemand von uns noch auf der Straße spielen kann. Außerdem hatten wir von einem Nachbarkind erfahren, das es beinahe überfahren worden ist.“ Grund genug, einen Termin mit dem Stadtbürgermeister zu vereinbaren und ihm Unterschriften zu präsentieren. „Wir glauben, dass sonst nichts passieren wird, um die Situation zu ändern“, sagen die Kinder.

Schneider freut die Aktion: „Die Kinder sind Bürger der Stadt. Auf sie muss und will ich genau so hören wie auf alle anderen Einwohner auch.“ Darüber hinaus seien ihr Engagement und der Wille, Verantwortung zu übernehmen, vorbildhaft: „Die Kinder kämpfen für eine gute Sache. Ich wette, viele von ihnen werden sich irgendwann im Vereinsleben oder sogar auch in der Kommunalpolitik engagieren.“