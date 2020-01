Sport : Kinder messen sich bei den Minimeisterschaften des SV Wolsfeld

SV Wolsfeld. Foto: TV/Foto: Ingo Maiers

Wolsfeld (red) Bei den Minimeisterschaften des Sportvereins Wolsfeld traten insgesamt 15 Kinder im sportlichen Wettstreit gegeneinander an. Unterstützt von zahlreichen Zuschauern, wurde in zwei Altersklassen um Platzierungen und den Einzug in die nächste Runde gekämpft.Am Ende setzten sich Stella Schleder (AK 2009/2010 Mädchen, SV Wolsfeld), Ruben Schleder (AK 2009/2010 Jungen, SV Wolsfeld) und Michel Walmroth (AK 2011/2012) von den Sportfreunden aus Ferschweiler in ihren Jahrgangsklassen durch.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken