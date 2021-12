Advent : Kinder schmücken Weihnachtsbäume

Kinder aus der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Birrresborn. Foto: Kreissparkasse Vulkaneifel

Birrresborn (red) Für Geschäftsstellen der Kreissparkasse Vulkan­eifel bastelten Mädchen und Jungen aus zahlreichen Kindergärten und Grundschulen im Landkreis Vulkaneifel den Weihnachtsschmuck. Für die Sparkasse zeigt das Weihnachtsbaumschmücken der Kinder zum einen die Verbundenheit zur Region.

Und zum anderen verbreiten die geschmückten Bäume eine vorweihnachtliche Stimmung. In diesem Jahr beteiligten sich an der KSK-Weihnachtsbaumaktion: Kindergarten Pelm, Kindertagesstätte St. Nikolaus Birresborn (Foto), Kindertagesstätte St. Vinzenzius Kelberg, Kindergarten Regenbogen Uersfeld und Graf-­Salentin-­Schule in Jünkerath. Foto: Kreissparkasse Vulkaneifel