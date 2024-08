Versorgung gefährdet? Prognose einer Kinderärztin: „Lage wird sich in der Eifel weiter verschlechtern“

Bislang praktizierte Dr. Sarah Grasmeyer mit ihren angestellten Ärztinnen Dr. Gabi Morgen und Annika Klinkhammer in Gerolstein in der Sarresdorfer Straße. Ab Montag, 26. August, befindet sich die kinderärztliche Praxis in Hillesheim, im vor Ort sogenannten Praxishaus „Auf der Seilbahn 3“.