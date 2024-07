Entlastung der Eltern Haus der Jugend Daun veranstaltet Kinderaktionswoche – was es zu erleben gab

Nerdlen/Daun · 40 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren haben zu Beginn der Sommerferien an der Kinderaktionswoche des Dauner Hauses der Jugend teilgenommen. Was los war in und an der Panoramahütte in Nerdlen? Wir haben die Kinder und ihre Betreuer besucht.

26.07.2024 , 09:24 Uhr

„Auf den Spuren der Schoschonen“ waren 40 Kinder mit ihren haupt- und ehrenamtlichen Betreuern bei der Aktionswoche des Dauner Hauses der Jugend. Die Veranstaltung fand an der Panoramahütte Nerdlen statt. Foto: Brigitte Bettscheider

Von Brigitte Bettscheider