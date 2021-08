Kinderaktionswoche in Rengen und in Steineberg : Lebensraumtürme und wenig „Zwingaufgaben“

INFO

Der am Rand einer artenreichen Magerwiese und in der Nähe eines Feuchtwiesenbiotops mit Sauerquellen nach Südosten ausgerichtete Lebensraumturm am Sportplatz Rengen ragt aus einem Hügel aus Steinen und Holz als Refugium für Eidechsen und Kröten sowie aus einer Schicht aus Lava, Holz und Laub für den Igelwinterschlaf hervor. In der ersten Etage sind Poroton-Steine für Schmetterlinge und kleine Fledermäuse, darüber Baumstammstücke für Solitärbienen und Hummeln. In der dritten Etage ist in Bambusröhren und Heu ein idealer Platz für kleine Vögel, Mäuse, Bienen, Fliegen, Hummeln und Ohrenschlepper. Einen Ruhe- und Schlafplatz finden Marder, Mäuse oder Siebenschläfer in dem Heu, das in der vierten Etage von einem Flechtwerk aus Weiden gehalten wird. Das Dach ist begrünt – mit Trockenrasen, Schmetterlings- und Bienenweide, Klee, Mauerpfeffer und Thymian. Die Vorzüge eines Turms gegenüber einem Insektenhotel seien die Rundumbesiedlung und die zahllosen Material- und Aufbauvarianten, betont Klaus-Josef Mark.