Nach Schließung von Praxis Wie kritisch ist die medizinische Versorgung von Kindern in der Vulkaneifel?

Die Wellen schlugen hoch, als der nunmehr 74-jährige Kinderarzt Reinhold Jansen im vergangenen Sommer verkündete, bald seine Praxis in Daun schließen zu müssen. Regionale wie überregionale Medien berichteten mehrfach, denn das Beispiel dieser Kinderarztpraxis illustriert, woran die Versorgung in Deutschland – vor allem in den ländlichen Gebieten – krankt: Nachfolger lassen sich nicht finden, weil das finanzielle Risiko einer Niederlassung in Selbstständigkeit zu hoch ist, zugleich ist der übliche Renteneintritt vieler Ärzte längst überschritten.