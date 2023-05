Geplatzte Praxis-Übernahme Vulkaneifel: Droht eine große Lücke in der kinderärztlichen Versorgung?

Noch vor kurzem standen die Zeichen auf Zuversicht: Der 73-jährige Kinderarzt Reinhold Jansen hatte mit seinem aus Afghanistan stammenden Kollegen Karim Halimi einen geeigneten Übernehmer gefunden. Vier Jahre lang war der ehemalige Chefarzt einer Klinik in Herat eingearbeitet worden. Auch die Finanzierung der Übernahme war gesichert. Der Plan: Halimi wird geschäftsführender Gesellschafter der Medizinischen Versorgungszentrum-GmbH. Damit wäre gewährleistet, dass die derzeit weit mehr als 2000 Kinder pro Quartal, die in Jansens Praxis mit Sitz in Daun und in der Kelberger Heupenmühle behandelt werden, weiterhin versorgt sind. Das ist dringend notwendig, denn nicht nur kleine Patienten aus den Verbandsgemeinden Daun und Kelberg sind darauf angewiesen, sondern mangels anderer niedergelassener Kinderarztpraxen auch solche aus den Verbandsgemeinden Ulmen, Cochem und Kaisersesch. Wer bei Google beispielsweise „Kinderarzt“ und „Ulmen“ eingibt, um eine geeignete Praxis zu finden, landet in der Schweiz. Bei „Kaisersesch“ offenbart die Suche lediglich Praxen in Mayen. Mayen ist auch das Ergebnis des Suchbegriffs „Cochem“, der darüber hinaus ausschließlich Adressen in Wittlich, Zell, Kastellaun, Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues ausspuckt. Und eben in Daun.