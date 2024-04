Kindesmissbrauch und Gewalt So hilft der Kinderschutzdienst Westeifel

Das Thema ist hochsensibel, ohne Frage. Es geht um Gewalt in Form von körperlicher, seelischer und sexueller Misshandlung von Kindern und Jugendlichen und um Vernachlässigung. Und zwar nicht irgendwo in Deutschland, sondern direkt hier vor Ort, in den Städten und Dörfern des Landkreises Vulkaneifel und des Eifelkreises Bitburg-Prüm.