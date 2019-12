Glaube : Kindersegnung und Pfarrfest

Hillesheim-Niederbettingen (red) Kinder sind ein Segen und sie sollen behütet und beschützt aufwachsen: Die Pfarreiengemeinschaft Hillesheim lädt zur Kindersegnung am Sonntag, 29. Dezember, an der Wurzelholzkrippe in der Pfarrkirche Niederbettingen/Eifel-Dom ein.

