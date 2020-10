Daun : Kinderturnen nach den Herbstferien

Daun Der TuS 05 Daun bietet nach den Herbstferien, ab Montag, 26. Oktober, wieder Kinderturnen an. Dabei müssen alle geltenden Hygienebedingungen eingehalten werden.

Die Teilnahme am Training ist nur möglich, wenn das Kind für ein Angebot an einem festen Tag und zu einer festen Uhrzeit angemeldet wurde.

Anmeldungen müssen bis zum 19. Oktober ausschließlich per E- Mail an Brigitte.May@tus-05-daun.de erfolgt sein. In der Mail müssen Name, Alter und Adresse des Kindes sowie Name und Handynummer des Erziehungsberechtigten angegeben werden.