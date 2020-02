KINO : Kino für Männer und Frauen in Hillesheim

Kino für Männer und Frauen in Hillesheim

Hillesheim (red) Beim Kino-Abend anlässlich des Internationalen Frauentags wird der Film „Die perfekte Kandidatin“ gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr in der Eifel Film Bühne, Aachener Straße 15 an der B 421, Hillesheim.

Frauen und Männer sind eingeladen. Im Anschluss an den Film besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Gesprächsaustausch und Umtrunk. Der Eintritt beträgt sieben Euro.

Organisiert wird die Vorführung von der Eifel-Film-Bühne in Hillesheim und der ASF (Aktionsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen). In dem Film geht es um eine junge Ärztin, die von den männlichen Patienten nicht akzeptiert wird. Sie möchte die Klinik verlassen und sich in Dubai als Ärztin bewerben.