Freizeit : Kino Hillesheim öffnet wieder

Christine und Günter Runge haben nach zwölf Wochen Zwangspause ihre Eifelflmbühne in Hillesheim wieder eröffnet. „Es hat uns Spaß gemacht, wieder Gäste zu begrüßen“ sagt Günter Runge — auch wenn zur ersten Vorstellung nur sieben Besucher kamen. Aus Geprächen mit anderen Kinobetreibern wissen die Runges, dass auch andernorts noch große Zurückhaltung bei den Besuchern vorherrscht — wegen der Registrierung, den Hygiene- und Abstandsregeln und weil am Platz nicht gegesssen und getrunken werden darf, aber die eine Maske getragen werden muss. Doch sie bleiben zuversichtlich. Am Wochenende werden der Kinderfilm Lassie, das preisgekrönte Drama Systemsprenger und die Komödie Enkel für Anfänger gezeigt. Infos unter www.eifelfilmbuehne.de Foto: TV/Kino Hillesheim