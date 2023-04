Optimismus nach Pandemie-Flaute Kinopalast in Daun kombiniert Filme und Events bald auf noch größerem Raum

Die Coronapandemie war für Kinobetreiber eine harte Zeit. „Wir wurden quasi runtergeschossen auf Null“, sagt Kurt Römer rückblickend auf die Schließung seiner beiden Häuser in Wittlich und Daun. „Erst langsam erholen wir uns von dieser Katastrophe, dennoch kommen heute insgesamt weniger Besucher in die Kinos als vor der Pandemie. Wir rechnen mit rund 26 Prozent weniger Umsatz. Krieg, Inflation und allgemeine Teuerung tragen dazu bei, dass an Freizeitaktivitäten gespart wird. Viele Menschen haben auch andere Interessen entdeckt, auch das führt bei uns zu Einbußen.“