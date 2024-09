Sanierung in Welcherath Ein neues Kleid für die Kirche

Als einen „Glanzpunkt in unserer Landschaft“ bezeichnet der zuständige Pfarrer Klaus Kohnz (Müllenbach) die frisch renovierte katholische Pfarrkirche Sankt Chrysanthus und Daria in Welcherath in der Nähe des Nürburgrings. Die Pfarrangehörigen hätten sich stolz und glücklich über die gelungene Sanierung des Daches, den neuen Anstrich und weitere Schönheitsreparaturen bis hin zur Renovierung des Turmkreuzes geäußert, berichtet der Pfarrer. Von Ende Februar bis Ende August hatte die von Architekt Stefan Bauer von den IBS-Ingenieuren (Alflen) betreute Maßnahme gedauert, so wie es im Zeitplan vorgesehen war. Der ursprüngliche Kostenrahmen von 350.000 Euro wurde um rund 50.000 Euro unterschritten. In einem im Eingang ausliegenden Kirchenführer kann sich der Besucher über die Besonderheiten des unter Denkmalschutz stehenden Sakralbaus informieren.