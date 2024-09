A Wochenende Der Bischof kommt zur Einweihung: So sieht’s jetzt in der Schalkenmehrener Kirche aus

Schalkenmehren wurde am 21. November 1803 eine eigene Pfarrei, war vorher eng mit Weinfeld verbunden, von wo auch St. Martin als Schutzpatron übernommen wurde. Das Gotteshaus in Schalkenmehren wurde unter Leitung des Dauner Baumeisters Barthels von 1840 bis 1844 erbaut, und die Einsegnung erfolgte am 12. November 1845. Nun war das Kirchenschiff in die Jahre gekommen, und eine intensive Sanierung begann.