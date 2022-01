Kirche : Ein Lichtblick in Coronazeiten – Kirchturm in Schalkenmehren wird nun angeleuchtet

Ein Lichtblick in Coronazeiten – Kirchturm in Schalkenmehren wird nun angeleuchtet

SCHALKENMEHREN Der Kirchturm in Schalkenmehren wird seit Heiligabend angeleuchtet.

Die Pfarrkirche St.Martin in Schalkenmehren, die 1845 geweiht wurde, steht im Zentrum des Dorfs, und nun ist sie noch mehr in den Mittelpunkt gerückt. Denn an Heiligabend wurde ein besonderer Plan verwirklicht: Der Turm des Gotteshauses mit seiner großen Kirchenuhr wird bei beginnender Dunkelheit angestrahlt und bietet den etwa 620 Bewohnern des Ortes, Gästen und Passanten ein eindrucksvolles Bild, das auch die Webcam nebenan auf dem Heimweberei-Museum und Bürgerhaus „Alte Schule“ einfangen, speichern und weitergeben kann. So strahlten die 900 Lichter des mächtigen Dorfchristbaumes zur Weihnachtszeit erstmals nicht alleine. Vielleicht auch ein kleiner Lichtblick in der Coronazeit.