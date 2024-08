Viele Besucher und gute Laune Dauner Kirmes lebt von Geselligkeit und Miteinander

Am Samstag startete die 683. Ausgabe der Dauner Kirmes. Wer denken mag „The same procedure as every year.“ („So, wie jedes Jahr.“), der rieb sich dieses Jahr verwundert die Augen. Schon eine Woche früher als üblich rollten die Lastwagen an und bauten die Fahrgeschäfte und Buden auf. Dass die Kirmes in diesem Jahr kurzerhand um ein Wochenende vorverlegt war, war wettertechnisch eine gute Entscheidung. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen eröffnete Stadtbürgermeister Friedhelm Marder vor rund 300 Gästen das größte Volksfest der Vulkaneifel.