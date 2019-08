Fest : Vorpochtener feiern Kirmes

Ulmen-Vorpochten (red) Die Vorpochtener feiern am Samstag, 17. August, und am Sonntag, 18. August, Kirmes und Kinderfest. Das Programm startet am Samstagnachmittag um 19 Uhr mit einem Dämmerschoppen. Sonntags geht es dann um 10 Uhr mit einem feierlichen Kirmeshochamt weiter, das in der Filialkirche Maria Königin stattfinden wird.

