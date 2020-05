Absage : Auch die Kirmes in Ulmen fällt in diesem Jahr aus

Ulmen (red) Wegen Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen fällt in diesem Jahr auch die Ulmener Kirmes, die vom 5. bis zum 8. Juni hätte stattfinden sollen, aus. Es wird also keine Kirmesfeierlichkeiten geben, der Kirmesplatz wird leer bleiben und auf die Kranzniederlegung am Kriegerehrenmal und die traditionelle Prozession zum Marktplatz muss auch verzichtet werden.