Geschlossene Gesellschaft Festzelt von Glaadter Kirmes wird am Abend zum geschlossenen Treffpunkt für Flutopfer

Jünkerath-Glaadt · Nicht nur 40 Häuser, sondern auch das für die Kirmes bereits aufgebaute Festzelt wurden am Donnerstagabend und in der Nacht vom Hochwasser in Jünkerath-Glaadt geflutet. Im Ort laufen noch die Aufräumarbeiten, eines steht aber fest: Heute am Freitagabend wird die Kirmes nicht eröffnet.

03.05.2024 , 12:21 Uhr

Jünkerath-Glaadt unter Wasser: Auch das Festzelt für die eigentlich an diesem Wochenende geplante Kirmes steht in der Flut. Foto: Feuerwehr VG Gerolstein/Presse Feuerwehr VG Gerolstein

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel