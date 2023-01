Investitionen : Kita-Planung, Bauplätze, Busbahnhof: Das und noch mehr hat die Stadt Gerolstein 2023 vor

Der Neubau des Busbahnhofs (und damit das Ende des Provisoriums auf dem Hutter-Parkplatz), Umbau und Erweiterung der Kita im Stadtteil Müllenborn sowie endlich auch die Schaffung von Bauplätzen im Areal Sengheck nahe Schwimmbad und Sportplatz sind die wichtigsten Investitionsvorhaben der Stadt Gerolstein 2023. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Die wichtigsten Vorhaben der Stadt Gerolstein in diesem Jahr kosten richtig viel Geld: Priorität haben die Planung für den Ausbau der Kita in Müllenborn, der Bau des neuen zentralen Busbahnhofs und die Schaffung neuer Baugebiete.

Der Etat der Stadt Gerolstein wird zwar erst Ende Januar 2023 verabschiedet, doch schon jetzt ist klar, wo die Investitionsschwerpunkte sein werden. Stadtbürgermeister Uwe Schneider (SPD) gibt einen Überblick über die wichtigsten Themen 2023.

Kita Müllenborn: Aktueller Planungsstand ist laut Schneider, dass die an Kita und Gemeindehaus angrenzende Scheune nicht genutzt, sondern abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Dort sollen dann zu der bestehenden Gruppe die beiden zusätzlichen Gruppen untergebracht werden. Weil alleine die Planung mehr als 200.000 Euro kostet, muss das Vorhaben nach Auskunft der Verwaltung europaweit ausgeschrieben werden – was inzwischen geschehen sei. „Anfang/Mitte April werden die Architekten, ich gehe von drei bis fünf aus, ihre Pläne im Bauausschuss vorstellen. Dann wird anhand eines klar festgelegten Kriterienkatalog entschieden“, skizziert Schneider das weitere Vorgehen. Bis Ende 2024 sollen Abriss, Umbau und Neubau sowie die notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen – der Gebäudekomplex liegt relativ nah am Oosbach und wurde bei der Flut in Mitleidenschaft gezogen – umgesetzt sein, für Anfang 2025 ist dann der Einzug geplant. Dass nicht schon jetzt gebaut wird, begründet Schneider mit „Verzögerungen aufgrund notwendiger Preisanpassungen.“ Schneider rechnet mit Gesamtkosten von „knapp drei Millionen Euro“.

Weil die Stadt Gerolstein für einen Kita-Neubau in der Kernstadt kein Grundstück gefunden hat, hat sie 2021 beschlossen, die 2017 geschlossene Einrichtung in Müllenborn zu reaktivieren, umzubauen und zunächst um eine auf dann zwei Gruppen zu erweitern. Nach einer ersten groben Kostenschätzung war das mit gut einer Million Euro taxiert worden. Dann wurde eine Erweiterung um zwei Gruppen beschlossen, danach schlug die allgemeine Baukostensteigerung zu.

Die Kindergartenplätze in Gerolstein sind aktuell so verteilt: Kita Kleine Helden (8 Gruppen), Kita Alter Markt (3 Gruppen), Kita Unter den Dolomiten (2 Gruppen). In Müllenborn sollen künftig die beiden Gruppen der in die Jahre gekommenen Kita Unter den Dolomiten sowie eine weitere Gruppe untergebracht werden.

Busbahnhof: In knapp einem Jahr, genau am 10. Dezember 2023, geht das neue Linienbündel Kylltal an den Start. Das sieht deutlich mehr Busverbindungen als bisher sowie den neuen Busbahnhof in Gerolstein als zentralen Knotenpunkt vor. Dort werden zur vollen Stunde jeweils acht bis zehn Busse ankommen. Nur: „Bis dann wird er nicht fertiggestellt sein. Wir werden wohl ein halbes bis ein dreiviertel Jahr mit einem Provisorium starten müssen“, gesteht Gerolsteins Stadtbürgermeister Uwe Schneider ein. Das Bauvorhaben steht daher auch weit oben auf der Prioritätenliste der Stadt für dieses Jahr. Geplant sind auf dem stadteigenen Postvorplatz fünf Bahnsteige sowie drei weitere entlang der B 410 zwischen LMB-Standort und Bahnhofskreisel. Auf dem Hutterparkplatz, der derzeit als Ausweichbusbahnhof genutzt wird, sollen zudem drei weitere Bahnsteige entstehen: als Ruhestandorte sowie für Tourismusbusse, etwa Kaffeefahrten nach Gerolstein. Schneider rechnet mit einer Fertigstellung im Laufe des Jahres 2024. Das Millionenprojekt, die Kosten sind laut Schneider noch nicht exakt beziffert, wird mit 80 Prozent bezuschusst. Der Eigenanteil der Stadt ist nach Einschätzung des Stadtbürgermeisters „gut angelegt“, denn: „Das Projekt ist letztlich die Fortführung dessen, was am Bahnhof und an der Kyll begonnen wurde. Neben der deutlichen Verbesserung des ÖPNV-Angebots, das Einheimischen wie Gästen zugutekommen wird, und Gerolstein zum zentralen Verkehrsknotenpunkt der gesamten Vulkaneifel machen wird, wird dies die Aufenthaltsqualität in Gerolstein nochmals deutlich erhöhen.“ Wichtig sei aber, dass nun aber auch die Eifelstrecke wie geplant im ersten Quartal bis nach Trier und Ende 2023 dann auch wieder bis nach Köln befahrbar sei.

Baugebiete: Weiter vorangetrieben werden soll auch die Schaffung neuer Baugebiete. Im Bereich „Sengheck“, zwischen Realschule plus und Sportplatz, sollen 15 neue Baustellen entstehen. Eigentlich hätten Bauwillige hier schon loslegen sollen, „doch hier ist es leider zu Verzögerungen gekommen“, sagt Schneider, der aber nicht weiter auf die Gründe eingehen will. Ziel ist es nun, dass 2024 dort Bauplätze angeboten und Bauwillige loslegen können. Inzwischen sei das naturschutzfachliche Gutachten vorgelegt worden, das ein Jahr lang erarbeitet wurde. Es sieht laut Schneider keine gravierenden Einwände gegen das Bauprojekt vor. Zudem werde nun auch das notwendige Lärmgutachten erwartet, das die Auswirkungen von Schule, Schwimmbad, Sport- und Tennisplatz auf die künftige Wohnbebauung erfassen soll.

Gar 18 neue Grundstücke sollen in Lissingen im stadteigenen Gebiet „Auf Henk“ entstehen. Das liegt im Anschluss an die Obere Straße in Richtung Weißenseifen. Ziel ist es, dort bis 2024/2025 Baustellen anbieten zu können. Deutlich früher sollen bereits ganz in der Nähe „drei bis vier Baustellen“ entstehen – im Bereich der neuen Erschließungsstraße zum Wohngebiet „Vorderste Dell“ in Lissingen. Diese entsteht in der Verlängerung der Straße Im Hofpesch. Ein Vorhaben, über das viele Jahre gestritten wurde, da die Ausfahrt direkt am Eingang der Unterburg Lissingen mündet.

Weitere Vorhaben: Darüber hinaus steht auch die Sanierung des Peschenbachs auf dem Gelände der ehemaligen Drahtwarenfabrik auf dem Programm. Bereits seit Jahren in Planung, soll das vom Land stark bezuschusste und derzeit mit rund einer Viertelmillion Euro kalkulierte Vorhaben laut Schneider 2023 ausgeschrieben und begonnen werden.

Zudem soll im nächsten Jahr der dritte Bauabschnitt des Gewässerrenaturierungsvorhabens „Stadt im Fluss“ in Angriff genommen werden. Dabei geht es – wie schon am Rathaus und vor dem Bahnhof – um den Umbau der Kyll. Und zwar in der Kyllaue zwischen den Einkaufsmärkten am Stadtausgang und dem Stadtteil Lissingen. Anders als bei den beiden ersten Bauabschnitten steht hier aber nicht die Gestaltung zu einem Platz mit hoher Aufenthaltsqualität im Vordergrund, sondern die Gewässerrenaturierung. So soll das Bachbett samt Aue so umgebaut werden, dass Hochwasser in dort leicht aus dem Bachbett treten und sich über die Aue erstrecken kann. Es soll also eine große Retentionsfläche geschaffen werden. Dazu wird das Bachbett abgeflacht, von der Aue Boden abgetragen und Mulden geschaffen werden.