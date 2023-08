Bildungslandschaft in der Vulkaneifel Dem Votum pro Schulstandort in der VG Daun sollen nun Taten folgen

Den letzten gravierenden Einschnitt in die Schullandschaft der Verbandsgemeinde (VG) Daun hat es 2011 gegeben: der Schulstandort Niederstadtfeld, 1968 eröffnet, wurde geschlossen. Der VG-Rat hatte sich damals für den Erhalt der beiden Standorte Wallenborn und Üdersdorf entschieden. Ob der Beschluss heute nochmal so ausfallen würde? Schließlich musste in den vergangenen Jahren auch in die kleinen Schulgebäude viel Geld investiert werden – eine Summe, die vielleicht auch für eine Sanierung in Niederstadtfeld gereicht hätte ...