Wirtschaft : Klares Bekenntnis zum Eifeler Standort

Und wächst und wächst und wächst: Am Stammsitz in Kelberg steht die nächste Erweiterung an. Foto: BD Rowa/unknown

Kelberg Die Arbeit der „Rowianer“ wird geschätzt: Der amerikanische Eigentümer will mit der Erweiterung der Kelberger Firma den 1996 begonnenen Erfolgskurs fortführen. Die Gemeinde investiert in die Infrastruktur.

Wenn über die Entwicklung der Firma Rowa berichtet wird, darf die Begegnung, die Rolf Wagner, damals Chef einer Kelberger Maschinenbau-Firma, 1996 mit einem Apotheker-Ehepaar während einer Zugfahrt von Köln nach Hamburg hatte, nicht fehlen. Denn aus einem Austausch über Möglichkeiten, den Arbeitsprozess in Apotheken zu verbessern, resultierte eine Idee, die Keimzelle eines erfolgreichen Unternehmens wurde. Wagner gründete es 1996 mit seinem Kompagnon, dem Dauner Markus Willems, 1997 wurde der erste Automat an eine Apotheke in Dresden verkauft. Wagner und Willems führten das Unternehmen bis 2011, mittlerweile gehört es zum US-Medizintechnik-Konzern Becton Dickinson (BD). Rowa hat sich zu den weltweit führenden Anbietern für Automatisierungslösungen für Apotheken mit heute rund 850 Mitarbeitern entwickelt.

Für den seit dem vergangenen Jahr amtierenden Geschäftsführer Antonios Vonofakos sind die vergangenen 23 Jahre „eine großartige Geschichte“, die auch der Konzern mit einem klaren Bekenntnis zum Standort in der Eifel würdige. Mehr als 9000 Apotheken in 40 Ländern gehörten zu den Kunden, im laufenden Jahr würden 1000 Anlagen produziert, erklärte Vonofakos. Auch auf dem Krankenhaus-Sektor ist Rowa unterwegs: Vor vier Jahren hat die Uni-Klinik in Mainz ein System aus Kelberg in Betrieb genommen, in dem mehr als 50 000 Medikamentenpackungen Platz haben.

Info Weltweite Präsenz des Unternehmens BD (Becton Dickinson) ist ein globales Medizintechnik-Unternehmen mit mehr als 65 000 Mitarbeitern in 50 Ländern. Es entwickelt Lösungen für Forschung, Diagnostik und Pflege und hat 2018 einen Umsatz von rund 16 Milliarden Dollar gemacht. Hauptsitz des 1897 gegründeten Unternehmens ist Franklin Lakes im US-Bundesstaat New Jersey.

Folge des stetigen Wachstums: einer aus allen Nähten platzender Firmensitz. Eine Erweiterung in unmittelbarer Nähe zum Stammsitz am Ortsrand von Kelberg war schon länger ins Auge gefasst worden, am Ende dauerte es laut Geschäftsführer Antonios Vonofakos mehr als vier Jahre, „bis alle erforderlichen 16 Unterschriften zusammen waren und ein nun wohl geplantes Projekt umgesetzt wird.“ Die neue Zentrale wird um ein knapp 2500 Quadratmeter großes Gebäude erweitert. 200 Büroarbeitsplätze für Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Marketing und Projektmanagement entstehen hier. Gleichzeitig bietet das neue Gebäude Platz für einen sogenannten Showroom für Kunden und ein Mitarbeiterrestaurant mit täglich frischem Speiseangebot.

Medikamentenautomaten der Kelberger Firma Rowa sind in vielen Ländern im Einsatz. Foto: e_daun <e_daun@volksfreund.de>

So wird die neue Firmenzentrale, der Rowa Campus, aussehen. Ab Mitte 2020 sollen dort alle Abteilungen untergebracht sein. Foto: TV/Rowa

Schweres Gerät steht bereit: In direkter Nähe zum jetzigen Firmenhauptsitz entsteht bis Mitte 2020 ein neues Gebäude, das Büroarbeitsplätze für 200 Angestellte bietet. Foto: TV/Rowa