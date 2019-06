Schule : Klassenfahrt nach Pirmasens

Zum Abschluss der Mittelstufe unternahm die 10c des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Daun eine mehrtägige Klassenfahrt nach Pirmasens. Auf dem Weg nach Pirmasens machten die Schülerinnen und Schüler Station an der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ-Hinzert. Bei einem zweieinhalbstündigen Programm für Schulklassen erhielten die Jugendlichen einen Einblick in den Lageralltag der Gefangenen in Hinzert. Für die Schülerinnen und Schüler war es unvorstellbar, welchen Schikanen und welchem Leid die Gefangenen der NS-Diktatur ausgesetzt waren. In Pirmasens besuchten die Jugendlichen das Technikmuseum Dynamikum. Das Mitmach-Museum machte ihnen Phänomene aus Natur und Technik erlebbar. An diesem außerschulischen Lernort konnten sie vieles wiederentdecken, was sie bisher im Physikunterricht erlernt hatten. Ein Besuch im Kino und auf der Bowlingbahn sowie die Zeit zur freien Verfügung in Pirmasens und Zweibrücken rundete das Programm ab. Der Förderverein des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Daun unterstützte diese Fahrt finanziell im Rahmen der Klassenförderung. Sehr gut hat den Jugendlichen die Unterbringung in der erst im April 2019 neu eröffneten City-Star Jugendherberge Pirmasens mit ihrer modernen Einrichtung gefallen. Auf dem Foto: Die Schülerinnen und Schüler der 10c des Geschwister-Scholl-Gymnasiums mit den begleitenden Lehrern Frau Möller und Herr Unger (rechts). Foto: TV/Christoph Unger