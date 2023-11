Programm vorgestellt Von Reichow über Meyle bis zu Kasalla: Wer bei „Klassiker auf dem Vulkan“ auftritt

Was der Stadtbürgermeister Friedhelm Marder und der Musikkabarettist Lars Reichow gemeinsam haben? Sie freuen sich! Der Eine (Marder), weil sich die ohnehin schon beeindruckende Runde der Sponsoren für „Klassiker auf dem Vulkan“ in diesem Jahr noch vergrößert und es möglich gemacht hat, dass auf das zuletzt vierteilige Programm zwei weitere Veranstaltungen aufgesattelt werden können. Der Andere (Reichow), weil er dieses „Wahnsinnsfestival“ eröffnen und selbst mit seinem „Wunschkonzert“ auf dem Vulkan (in diesem Fall der Burgberg) tätig sein darf.