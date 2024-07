Veranstaltungsreihe in Daun endet Band Kasalla bringt viel Energie und „Kölsche Jeföhl“ ans Gemündener Maar

Die fünf Jungs aber nur auf leichten Rock in kölscher Mundart zu reduzieren, wäre falsch. In ihren bisherigen Alben haben sie sich stilsicher in vielen verschiedenen Genres, wie Chanson, Folk, Electro oder Funk bewiesen. So überzeugte die Band bei der Aufnahme eines Studioalbums mit einem Orchester. Ebenso wie vor wenigen Hundert Zuschauern in Pubs und kleinen Hallen oder vor 13.000 Zuschauern in der Lanxess-Arena in Köln. Höhepunkt war sicherlich das Konzert 2022 im Rheinenergie-Stadion, der Heimat des Fußballvereins 1. FC Köln, das mit 40.000 Besuchern ausverkauft war.