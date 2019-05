Soziales : Kleiderbörse bleibt geschlossen

Daun (red) Wegen Renovierungsarbeiten bleibt die Kleiderbörse des Caritasverbandes Westeifel von Montag, 20. Mai, bis einschließlich Freitag, 31. Mai, geschlossen. Am Montag, 3. Juni eröffnet die Kleiderbörse um 10 Uhr in den renovierten Räumlichkeiten unter derselben Adresse in der Maria-Hilf-Straße 3 in Daun.