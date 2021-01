Gesundheit : Ambulante chirurgische Eingriffe in Gerolsteiner Klinik sind weiterhin möglich

Ambulante chirurgische Eingriffe in Gerolsteiner Klinik sind weiterhin möglich

Hält weiterhin ein kleines chirurgisches Angeot vor: das Krankenhaus in Gerolstein. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Obwohl zum Jahreswechsel die stationäre chirurgische Versorgung eingestellt wurde (der TV berichtete), bleibt das Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth in Gerolstein weiterhin eine Anlaufstelle für Patienten, die chirurgisch versorgt werden müssen.

So wird montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr eine chirurgische Ambulanz vorgehalten, in der Fachärzte aus den Bereichen Unfall- und Viszeralchirurgie (Bauchraum, Weichteile) aus dem Schwesterkrankenhaus in Bitburg die Versorgung der ambulanten Patienten vor Ort sicherstellen. Hinzu komme die chirurgische Institutsambulanz mit festen Sprechstunden und dem Angebot von ambulanten chirurgischen Eingriffen.