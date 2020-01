Brockscheid Der TV-Bericht über die vorläufige Insolvenz der Eifeler Glockengießerei in Brockscheid hat aufhorchen lassen. Denn in Brockscheid gibt es zwei Glockengießereien: die von der Insolvenz betroffene Eifeler Glockengießerei sowie die Gießerei „Glocken- und Kunstguss Hermann Schmitt“.

Christoph Schmitt, seit 2002 Inhaber der Gießerei und Sohn des Gründers Hermann Schmitt (der bis 1975 beim Mitbewerber gearbeitet hat), berichtet: „Einige unserer Kunden haben nach dem Bericht im TV bei uns nachgefragt, was denn los sei. Die konnte ich aber alle beruhigen, denn wir haben mehr als genug zu tun. Unsere Auftragsbücher sind voll.“ Zuletzt war die Firma noch über Wochen mit Restaurierungsarbeiten in der St.-Anna-Kirche in Gerolstein beschäftigt.

„Wir sind zwar als die ,kleine Glockengießerei bekannt, sind aber inzwischen auch schon auf neun Leute angewachsen“, sagt Schmitt. Das Unternehmen stellt einerseits neue Glocken her und restauriert andererseits Glocken, Läutetechnik sowie Glockenstühle. Pro Jahr gießt sie rund ein Dutzend neue Glocken. 2018 seien dafür drei Tonnen Metall verarbeitet worden, im Jahr zuvor sechs Tonnen. Zwei Tonnen würde die größte Glocke wiegen, die die Firma herstellen kann. Das hat mit der Größe der Grube zu tun, über die die Firma verfügt. Sie ist laut Schmitt 3,5 Meter lang und 2,5 Meter breit. Geliefert werde in jüngster Zeit vermehrt nach Bayern sowie nach Thüringen und in die Schweiz. Zudem kommen rund 40 Restaurierungen im Jahr hinzu, die daher das Hauptgeschäft ausmachten. Dabei ist die Firma nach Angaben von Schmitt überwiegend im Bistum Trier unterwegs, also in Rheinland-Pfalz und dem Saarland: „Das ist unser absolutes Kerngebiet.“