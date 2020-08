Wirtschaft : Laurentiusmarkt mal in klein

Kleiner Ersatz für den großen Laurentiusmarkt, der normalerweise den Abschluss der Dauner Kirmes bildet, dieses Jahr aber wegen Corona abgesagt worden ist. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun (sts) „300 Händler auf 3000 Metern“ hat der Laurentiusmarkt am Abschlusstag der gleichnamigen Kirmes in Daun eigentlich zu bieten. Eigentlich – nur eben in diesem Jahr nicht, in dem wegen Corona Volksfest und Markt abgesagt wurden.