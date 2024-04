Kleines Museum in Bolsdorf feiert Geburtstag Von A wie Amboss bis Z wie Zentrifuge – So war das Leben früher in der Eifel

Ein Strohschneider, eine Jauchepumpe, ein Leiterwagen mit Milchkannen – Geräte aus längst vergangenen Zeiten sind das. Sie stehen vor dem Eingang zum „Kleinen Museum“. Mit ihnen und all den Hunderten originalen Stücken aus Landwirtschaft, Handwerk, Kindheit, Schule, Wohnen und Brauchtum auf rund 80 Quadratmetern auf zwei Ebenen im Inneren möchte der Museumsverein den heutigen und künftigen Generationen vermitteln, wie sich das Leben früher in Bolsdorf und auch in anderen Eifeldörfern abgespielt hat.