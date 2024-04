Normalerweise gut getarnt Seltener Nachtfalter in der Vulkaneifel entdeckt

Immer auf Entdeckungstour und auf der Suche nach Seltenheiten, dabei immer zielgerichtet und geduldig: So resümiert Dietmar Borbe seine zwei zurückliegenden Lebensjahrzehnte mit der Faszination und Begeisterung für Schmetterlinge. Nun hat sich der inzwischen 83-jährige pensionierte Biologielehrer und Schmetterlingsexperte im Heiligenhauser Verein für wissenschaftliche Naturpatenschaften bei unserer Zeitung gemeldet mit einer besonderen Nachricht: Er hat Anfang April in einem naturnahen Garten am Rand der Berndorfer Lehmkaul (siehe Info) einen seltenen Falter aufgespürt – das „Kleine Nachtpfauenauge“. Schon im vorigen Jahr hatte der Schmetterlingsexperte in Berndorf ein „Blaues Ordensband“, einen sehr seltenen und bedrohten Nachtfalter, entdeckt.