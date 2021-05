Blaulicht : Rauch in Mehrfamilienhaus sorgt für Feuerwehreinsatz in Kelberg

Einsatz für die Feuerwehr. Foto: Fritz-Peter Linden

Kelberg (red) Ein Kleinkind hat in Kelberg die Feuerwehr auf Trab gehalten. Am Donnerstag musste sie gegen 8.20 Uhr ausrücken, weil in der Dauner Straße das Kind eine Herdplatte eingeschaltet hatte, ohne dass die Erziehungsberechtigten es vor dem Verlassen der Wohnung bemerkten.

Durch das anschließende Schmelzen eines auf der Herdoberfläche abgestellten technischen Geräts kam es zu einer Rauchentwicklung, die durch das gekippte Fenster von außen auffiel.