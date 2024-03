Malu Dreyer in Daun Klimaschutz: Diese Zuschüsse bekommen die Bürger und Bürgerinnen in der Vulkaneifel

Daun · Vorstoß in Sachen Klimaschutz: Das Land fördert Klimaschutzprojekte im Kreis Vulkaneifel mit knapp 900.000 Euro. Das meiste Geld wird in die energetische Sanierung des Förderzentrums in Gerolstein gesteckt. Aber auch Privatleute bekommen Zuschüsse.

13.03.2024 , 07:17 Uhr

Im Kreis Vulkaneifel wird ab dem 1. April der Kauf eines Balkonkraftwerks für den Eigenbedarf unterstützt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow