Bald kommen Gäste Nach Flut und Sanierung: Neue Pächterin macht Klosterhotel in Hillesheim wieder auf

Endspurt im Klosterhotel Eifel (ehemals Hotel Augustinerkloster): Nach wie vor geben sich die Handwerker im massiv durch das Hochwasser geschädigten Hotel die Klinke in die Hand, an einer Wiedereröffnung im April wird aber festgehalten – wenngleich sie nun nicht mehr direkt zu Monatsbeginn angepeilt wird wie bislang geplant. Gesa Rix, die neue Betreiberin und potenzielle Eigentümerin, sagt auf TV-Anfrage: „Die Eröffnung steht für Anfang April an, ich werde aber erst Gäste ab dem 7. April willkommen heißen.“ Es werde lediglich ein „Soft-Opening“ geben, für Feierlichkeiten sei „keine Zeit“. Damit spielt sie darauf an, dass noch immer viel zu tun sei.