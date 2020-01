Kochen : Kochkurs: Essen für unterwegs

Gelenberg Der LandFrauenverband Vulkaneifel bietet am Dienstag, 4. Februar, um 19 Uhr im Gemeindehaus Gelenberg für die kommende Saison einen Kurs an, bei dem Speisen zum Mitnehmen zur Arbeit, in die Schule oder zum Ausflug zubereitet werden. Kursleiterin Monika Jakobs überrascht mit Rezepten, die zuhause zubereitet werden können und für die Mitnahme bestens geeignet sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Informationen hierzu mit Kostproben und Rezeptblätter runden den Vortrag ab. Kosten für Mitglieder: sieben Euro, Nichtmitglieder: zehn Euro plus Lebensmittelkosten.