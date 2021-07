Hillesheim : Straße an Brandruine weiter gesperrt

Am Brandhaus in Hillesheim sind Anfang der Woche die Arbeiten wiederaufgenommen worden. Die Straße bleibt aber vorerst weiter gesperrt. Foto: TV/Mario Hübner

Hillesheim (mh) Seit Anfang dieser Woche wird weitergearbeitet an der Brandruine in der Kölner Straße in Hillesheim: Ein Bagger verfrachtet den aufgetürmten Bauschutt in einen bereitgestellten Container – trotz verhängten Baustopps.