Eine Geschichte für Nostalgiker : Kölner Tatort-Wurstbraterei kommt in die Eifel

Kölner Tatort-Wurstbraterei kommt in die Eifel

Die Tatort Kommissare Max Ballauf (rechtss, Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (lDietmar Bär) in ihrer Stamm-Wurstbude. Jetzt macht die echte Wurstbraterei dicht. Foto: dpa/Oliver Berg

Mechernich-Kommern/Köln Wo Freddy und Max philosophieren: Die Kölner Imbiss-Bude soll künftig im Freilichtmuseum Kommern bei Euskirchen stehen.

Nun, gut informierte Kölner-Tatort-Fans wissen, dass die echte Wurstbraterei dichtgemacht hat. Das hatte Betreiber Ralf Jäger-Vosen Mitte Juli bekannt gegeben. „Wir haben es schweren Herzens entschieden: Wir hören auf“, sagt er. Die Tochter des Ehepaares war Frühjahr mit nur 33 Jahren an einem Gehirntumor gestorben. „Wir haben keine Nachfolgerin mehr, meine Frau und ich sind alleine“, erklärt Jäger-Vosen. Zudem habe auch die Corona-Pandemie die Entscheidung beeinflusst.

Seit 13 Jahren hatte die Bude von Jäger-Vosen (65) und seiner Frau Eva Vosen (64) am Rheinauhafen in Köln gestanden. Für den „Tatort“ wurde sie jeweils auf die andere Rheinseite geschafft — mit dem Kölner Dom im Hintergrund.

Für Fans von Nostalgie und Bratwurst geht die Budenzeit nun in Kommern weiter. Und zwar im Freilichtmuseum, dem Jäger-Vosen und seine Frau die Bude vermacht hat. Ein Verkauf ist für die ehemaligen Besitzer keine Option gewesen. Zwar habe es schon Angebote gegeben, aber die Imbissbude soll ins Freilichtmuseum: „Da sind so viele Erinnerungen dran, es fühlt sich nicht richtig an, sie einem Fremden zu geben“, sagt Jäger-Vosen.