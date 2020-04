Fernsehen : Kötterichen im SWR-Fernsehen

Kötterichen In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR Fernsehen am Freitag, 24. April, ab 18.45 Uhr in der Landesschau einen Beitrag über die Hauptstraße in Kötterichen.



