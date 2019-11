Das meint Pitter dazu : Hollywood, zieh dich warm an!

Erntedank ist zwar schon ein Weilchen her, aber der Herbst ist die Zeit, um Bilanz zu ziehen. Denn bald kommt man ja vor lauter adventlicher Reizüberflutung ja nicht mehr dazu.

Die ganz große RLP-NRW-Eifel hat Bilanz gezogen und genau hingeschaut, wer denn in der Ecke Deutschlands mit den schönsten und intelligentesten Menschen würdig wäre, einen Preis zu bekommen. Elegant sieht er ja aus, der knuffige Eifel-Award, der an Leute verliehen wird, die von Aachen bis Trier, von Koblenz bis Pronsfeld etwas Besonderes leisten und eine tolle Idee haben.

Gleich 20 Preisträger gab es in diesem Jahr. Manch eine Dauner Familie hat mittlerweile sogar mehrere Awards im Schrank stehen. Stellt sich die Frage: Was muss man eigentlich tun, um keinen zu bekommen? So langsam können wir locker mit Oscar, Emmy, Bambi und anderen zweitrangigen Veranstaltungen mithalten. Hollywood, zieh dich warm an! „Für die schlechteste Nebenrolle wüsste ich einen Kandidaten, der jedes Jahr gewinnen würde“, höre ich von einer mir bestens bekannten Mitbewohnerin, letzten Gerüchten zufolge die immer noch mit mir verbundene Walburga. Vermutlich keinen Eifel-Award nämlich bekommt die Idee, in einem Behälter aus luftigem Plastikflechtwerk Biomüll zu horten und anschließend damit Gassi zu gehen. Die Sache beschäftigt die (Vulkan-)Eifeler seit Wochen ja ungemein. Nein, Kommando zurück, ich will nicht ständig nur Müll im Kopf haben...