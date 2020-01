Daun Wegen der geplanten Bürgerbefragung zur Biomüllentsorgung im Kreis Vulkaneifel ist die Abholung der Tonnen abgesagt. Initiativen pro Biotonne halten nichts vom Vorstoß des Landrats.

Landessozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sagt zur Biomüll-Problematik im Kreis Vulkaneifel: „Ich kann den Protest gegen die Abschaffung der Biotonne im Landkreis Vulkaneifel nachvollziehen. Wenn es in Zukunft keine Leerung mehr von Biotonnen durch einen Müllwagen gibt und Menschen mit Behinderungen ihren Biomüll zu einem Sammelbehälter transportieren müssen, so wäre dies aus inklusionspolitischer Sicht ein bedauerlicher Rückschritt. Dass diese Pläne auf Kritik von betroffenen Menschen stoßen, ist nur verständlich.“ Es könne nicht sein, dass für einen Menschen, der beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen ist, die Entsorgung seines Bioabfalls in der nächsten regionalen Sammelstelle eine logistische Herausforderung wird.

Auch die Interessengemeinschaft (IG) „Für den Erhalt der Biotonne im Landkreis Vulkaneifel“ lehnt die von Landrat Heinz-Peter Thiel angeregte Befragung ab. „Die massive Verärgerung zu ignorieren und den Protest Tausender BürgerInnen nicht ernstzunehmen, wäre aus unserer Sicht ein fatales Zeichen. Die Menschen in der Region haben einen demokratischen Prozess angestoßen, diesen haben der Landrat und die Verantwortlichen im Kreistag in der im Landesrecht vorgesehenen Weise aufzugreifen und fortzuführen“, heißt es in einer Erklärung der IG.

Daher fordert sie eine kurzfristig angesetze öffentliche Kreistagssitzung, in der unter anderen ART-Chef Maximillian Monzel Rede und Antwort stehen soll. In dieser Sitzung solle zudem den beiden Organisationen für den Erhalt der Biotonne die Möglichkeit eröffnet werden, ihre Argumente pro Biotonne und contra Biotüte darzulegen. Weiter erklärt die IG: „Die Bürgerbefragung dient aus unserer Sicht einzig dem Zweck, mit Hilfe fragwürdiger Feststellungen und zeitlicher Verzögerungen den Beschluss durch die Hintertür durchzusetzen...Positiv werten wir, dass der Landrat den Beschluss gefasst hat, die Biotonnen vorerst nicht abholen zu lassen. Das sehen wir als Zeichen in die richtige Richtung.“

Die ersten Tage des neuen Biomüll-Entsorgungssystems haben einige Tücken offenbart. Etliche Bürgermeister, die für die Sauberhaltung der Containerstandorte verantwortlich sind, hatten die Idee, Container-Standplätze mit Video- oder Wildkameras zu überwachen. Professor Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, betont jedoch die sehr engen gesetzlichen Grenzen derartiger Sicherheitsmaßnahmen. „Jeder Mensch hat grundsätzlich das Recht, sich in der Öffentlichkeit frei zu bewegen, ohne dass sein Verhalten mit einer Videokamera beobachtet oder aufgezeichnet wird.“ Die Überwachung sei zudem nur begrenzt wirksam und müsse darum in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Laut Paragraf 21 des Landesdatenschutzgesetzes sei sie nur in engem Rahmen zulässig, etwa in Ausübung öffentlicher Gewalt oder zum Schutz des Eigentums. „Sofern mit der beabsichtigten Überwachungsmaßnahme lediglich illegalen Müllablagerungen begegnet werden soll, würden solche oder ähnliche Vorkommnisse keinen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der von der Videoüberwachung betroffenen Personen rechtfertigen, wenn man diese in ein Verhältnis zu der Schwere des Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung setzt.“ Selbst wenn es bereits Vandalismus gegeben habe, müssen „zumutbare Alternativen“ zu einer Kameraüberwachung geprüft werden.